Расследования 20.06.2023 13:57
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20.06.2023 13:57
Муниципалитет изымает помещения, расположенные в двух разваливающихся общежитиях Волгограда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановления администрации города, соответствующие уведомления должны получить собственники комнат двух общежитий – по ул. Дзержинского, 18 и по ул. Быстрова, 84. Сами здания, признанные аварийными, подлежат сносу. Собственникам 121 комнат в общежитии на улице Быстрова, 84 и 32 помещений здания на ул. Дзержинского, 18 должны предоставить новое жилье или выплатить компенсации за старое.
Одно из общежитий, расположенное по улице Быстрова, 84, раньше принадлежало ликвидированному «Химпрому» и было признано аварийным в 2022 году. Хотя жить здесь уже давно небезопасно. На фасаде здания отваливались кирпичи, протекала крыша, а коридоры и комнаты кишели мышами, крысами и тараканами. В не менее жутких условиях существуют и волгоградцы, проживающие в общежитии на улице Дзержинского, 18. Дом постройки 1944 года также был признан аварийным не так давно.
При этом, как правило, от процесса изъятия помещений в аварийных домах до переселения жильцов может пройти несколько лет.
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