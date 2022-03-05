

Межведомственная комиссия администрации Кировского района Волгограда признала аварийным и подлежащим сносу бывшее общежитие завода «Химпром» на улице Быстрова, 84. Основанием стало заключение о техническом состоянии дома, где осыпается фасад и рушатся плесневеющие стены, сообщили в инспекции Госжилнадзора Волгоградской области.

Обследование дома, жильцы которого уже семь лет бьют тревогу, инспекция Госжилнадзора провела еще в июне 2020 года, о чем ранее сообщало ИА «Высота 102». Составленное по итогам проверки заключение и требование немедленно признать здание непригодным для жизни надзорный орган направил в межведомственную комиссию администрации Кировского района. Однако чиновники не выполнили свои обязательства по выявлению и устранению нарушений в многоквартирном доме.



Тогда инспекция подала иск в Кировский районный суд в отношении администрации и добилась, чтобы межведомственная комиссия произвела проверку жилого дома. Чиновники обжаловали решение, и 24 февраля 2021 года в Волгоградском облсуде комиссию администрации Кировского района освободили от обязанностей признать общежитие аварийным и подлежащим либо сносу, либо реконструкции.

В мае 2021 года в пресс-службе администрации Волгограда дополнительно сообщили, что по итогам проверки угрозы обрушения здания не было. Тогда же шокированные жильцы, вынужденные прозябать в чудовищных условиях с тараканами и крысами, узнали о переносе сроков капремонта минимум на 12 лет. Бывшее общежитие должны были восстановить до 2026 года, однако сроки передвинули на 2038-2040 годы. Вместе с тем управляющие компании «Жилремфонд» и «Жилищный стандарт», по словам жителей, не предпринимали никаких усилий по улучшению жилищных условий.

Теперь, после признания дома аварийным и подлежащим сносу, его жильцов должны поставить в очередь на переселение, однако когда именно люди смогут наконец-то покинуть пропитанные плесенью и грибком стены, неизвестно.