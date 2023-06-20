



В Волгограде 23 июня пройдет федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Как стало известно ИА «Высота 102», в этот день в амфитеатре на набережной в 10.00 соберутся представители 35 предприятий региона, испытывающих потребность в квалифицированных кадрах.

По информации организаторов, на встрече с представителями организаций ждут в назначенный день всех жителей Волгоградской области, которые желают трудоустроиться или сменить место работы, а также студентов и старшеклассников.

– Программа интерактивных площадок предполагает проведение мастер-классов, деловых игр по профориентации, самопрезентации, развитию навыков, необходимых для решения вопросов успешного трудоустройства, – сообщили в Центре занятости.

Уточняется, что гости ярмарки на месте смогут пройти собеседование.





Полная программа мероприятия, которое завершится в 16.00, размещена на сайте организатора.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам: 30-95-22, 30-95-24.