Общество

В станице Волгоградской области похоронили погибшего под Артемовском Дмитрия Ткачева

Общество 10.06.2023 11:03
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10.06.2023 11:03


В станице Кумылженская Волгоградской области простились с 35-летним Дмитрием Ткачевым, погибшим 11 мая в боях под Артемовском. Как сообщили V102.RU в районной администрации, после подписания контракта с ЧВК «Вагнер» Дмитрий отправился на СВО. Получил ранение, а после лечения вернулся в ряды ЧВК.
Он был награжден медалями «За кровь и храбрость», «За отвагу и мужество», высшей наградой вагнеровцев - крестом ЧВК. Посмертно представлен к награждению  орденом Мужества.
В станице остались его мама, брат и сестра.
Фото Аллы Фирсовой газета "Победа"

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