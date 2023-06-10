В станице Волгоградской области похоронили погибшего под Артемовском Дмитрия Ткачева

В станице Кумылженская Волгоградской области простились с 35-летним Дмитрием Ткачевым, погибшим 11 мая в боях под Артемовском. Как сообщили V102.RU в районной администрации, после подписания контракта с ЧВК «Вагнер» Дмитрий отправился на СВО. Получил ранение, а после лечения вернулся в ряды ЧВК.
Он был награжден медалями «За кровь и храбрость», «За отвагу и мужество», высшей наградой вагнеровцев - крестом ЧВК. Посмертно представлен к награждению орденом Мужества.
В станице остались его мама, брат и сестра.
Фото Аллы Фирсовой газета "Победа"