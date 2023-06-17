В Волгоградской области подорожали свекла, огурцы и картофель

Экономика 17.06.2023 07:54
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17.06.2023 07:54
В Волгоградской области самым подорожавшим овощем за неделю стала свекла. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, цены на свеклу выросли на 10,62% - до 37,45 рублей за кг. Также снова поднялись в цене морковь – на 3,76% (53,45 рубля), картофель – на 4,04% (32,32 рубля). При этом подорожали свежие огурцы – на 6,5% (79,73 рубля), а вот помидоры подешевели почти на 10% и стоят теперь в среднем 89,52 рубля.За неделю убавили в цене бананы – снижение зафиксировано почти на уровне 12% - 88,76 рубля за килограмм. Также снизилась стоимость вермишели – на3,9% (до 54,72 рубля за кг), яиц – на 2,83% (64,14 рубля за десяток). Сахар подорожал на 1,44% - до 68,40 рубля за кг.
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