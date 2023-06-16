Жители Фролово Волгоградской области делятся в соцсетях эмоциями и фотографиями последствий штормового ветра, сорвавшего крышу с кинотеатра «Россия». Как сообщает V102.RU, местные власти буквально всем миром пытаются вернуть обрушившуюся кровлю на законное место.

— Она прям на нас могла упасть! Это реально страшно. Как такое могло произойти? — задаются справедливым вопросом местные жители. — Кто делал ремонт? Может просто все дело в том, что работы выполнены неквалифицированными рабочими, да и материал некачественный? Это сможет показать экспертиза.





В свою очередь в администрации Фролово, пояснили, уже решается вопрос о восстановлении крыши.

— Порывистый ветер снес часть кровли со здания кинотеатра. На место оперативно выехали сотрудники администрации города. Работа кинотеатра временно приостановлена, — прокомментировали в мэрии Фролово.





Уточняется, что глава Фролово Василий Данков в срочном порядке собрал комиссию по чрезвычайным ситуациям.

— По итогам заседания принято решение в кратчайший срок накрыть кинотеатр: кровля отсутствует над кинозалом, где находится дорогостоящее оборудование. Далее будет решаться вопрос по строительству новой кровли, — заявили местные власти.

Чиновники заявили, что кинотеатр прекращает работу до 19 июня. Час назад в горадмине Фролово анонсировали старт работ по разбору слетевшей крыши и восстановлению кровли.





В ГУ МЧС России по Волгоградской области накануне предупредили о резком ухудшении погоды в отдельных районах Волгоградской области. В спасательном ведомстве уточнили, что на регион обрушатся сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с вплоть до конца суток 17 июня.

Напомним, что несколько дней назад разыгравшийся ветер сорвал крышу в одной из школ Среднеахтубинского района.

Фото: администрация Фролово

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