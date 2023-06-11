В Волгоградской области штормовой ветер сорвал крышу школы

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области разыгравшаяся непогода сорвала крышу в одной из школ. Как сообщает V102.RU, речь идет об учреждении в хуторе Клетском.

— Непогода обрушилась сегодня на юг Волгоградской области. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. В хуторе Клетский Среднеахтубинского района частично сорвало крышу средней общеобразовательной школы. Оперативные службы района прибыли на место, — пояснили информагентству в администрации Среднеахтубинского района.

Чиновники уточняют, что «ситуация взята под контроль», а на месте вместе с группой реагирования находится глава района Николай Патрин. Местные власти утверждают, что восстановительные работы будут организованы в ближайшее время.

Тем временем синоптики прогнозируют в Волгоградской области в ближайшие три дня штормовой ветер, дожди и грозы. На новой неделе в регионе похолодает до +8 °С.

Фото: администрация Среднеахтубинского района