В Волгоградской области с начала года родилось 79 двоен





В Волгоградской области с начала 2023 года родилось более 6700 детей, из которых — 79 двоен. По информации областного комитета здравоохранения, на сегодня в регионе проживает более 30 700 многодетных семей, в которых воспитывается более 104 тысяч детей.

– В этом году одиннадцатый ребенок появился в большой семье из Среднеахтубинского района, – сообщают в облздраве. – 35-летняя Наталья Холматова родила девочку в областном перинатальном центре №1 в Волжском, вес малышки при рождении был небольшим, всего 1900 граммов, поэтому первые дни ребенок находился под присмотром неонатологов и реаниматологов. Сейчас мама и новорожденная дочка готовятся к выписке.

В семье Холматовых, таким образом, теперь шесть сыновей и пять дочерей. Наталья Холматова занимается воспитанием, ее супруг работает в строительной сфере. Старший ребенок уже учится в техникуме, восемь детей – школьники.