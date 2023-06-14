В региональном Штабе общественной поддержки «Единой России» прошло совместное заседание Экологического совета и общественного совета федерального партийного проекта «Чистая страна». Как сообщает V102.RU, на повестке — ликвидация накопленного вреда в регионах, модернизация и строительство очистных сооружений, а также ливневой канализации.

Участники заседания обсудили реализацию регпроекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Волгоградской области», входящего в нацпроект «Экология».

— Прозвучал целый ряд интересных предложений и замечаний, в том числе и от научного сообщества, — отметила председатель Экологического совета при областной думе Ирина Соловьева. — По итогам заседания будут приняты соответствующие решения и на их основе будут разработаны рекомендации для всех организаций, которые участвуют в реализации проекта. Разговор на эту тему мы продолжим на «парламентском часе» в рамах заседания областной думы в конце июня. В рамках партпроекта «Чистая страна» мы будем и дальше осуществлять партийный контроль за ходом работ по оздоровлению Волги в тесном взаимодействии с администрацией области, органами местного самоуправления и, разумеется, опорой на общественность.





Соловьева подчеркнула важность контроля при реализации регпроекта, как со стороны партии, так и со стороны общества, так как спектр работ масштабен.

— Это очень важно, потому что мы должны в намеченные сроки завершить работы по проекту и тем самым внести свой вклад в решение поставленной губернатором Андреем Бочаровым задачи — обеспечить экологическое благополучие для населения нашей области, — подчеркнула Ирина Соловьева.





Также в ходе заседания был затронут и такой немаловажный вопрос, как ликвидация шламонакопителя «белое море» на территории бывшего ВОАО «Химпром» в Кировском районе Волгограда. Члены рабочей группы при облкомприроды отчитались об этапах реализации экологической инициативы.

Напомним, что оздоровление таких уникальных водных объектов, как река Волга, продолжится, несмотря на сложности, с которыми сталкивается сейчас Россия, отметил в своем Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин.

Фото: Волгоградская областная дума