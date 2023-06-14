Здравоохранение

В Волгограде врач после пересадки почки через две недели вернулся к работе

Здравоохранение 14.06.2023 11:35
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14.06.2023 11:35


Волгоградский 35-летний врач областной больницы №1, страдающий хронической почечной недостаточностью, стал пациентом НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова. Как рассказали ИА «Высота 102» в облздраве, уже через две недели после успешной пересадки почки Евгений Килейников уже вернулся к своим пациентам. 

К моменту трансплантации врач–сурдолог-отоларинголог ВОКБ №1 находился на гемодиализе.  Несмотря на свою болезнь, специалист неоднократно выезжал в подшефный район Луганской народной республики для оказания профильной помощи детям. Но недавно выяснилось, что единственным способом сохранить жизнь ему самому является пересадка почки. Орган мужчина получил от своей матери.  

– Впервые о своей болезни я узнал в 22 года. Подагрический криз с поражением почек. Раз в несколько лет случались рецидивы, которые купировали правильно подобранной терапией. А в 2023 году я сдал анализы, результаты которых заложили начало моего пути к трансплантации, — рассказал журналистам Евгений Килейников. –  Я впервые оперировался, но стресса перед операцией не было. Я знал, что за последние шесть месяцев все варианты испробованы и пути назад нет. Трансплантацию провели родственную, а донором для меня стала мама. Это даже не обсуждалось – она сразу решила сдать анализы и подошла. 

Уже на следующий день после перевода из реанимации Евгений Килейников начал вставать с постели, а на днях вернулся к своим маленьким пациентам. Врач говорит, что дети и родители знали о предстоящей операции и две недели, которые он находился под наблюдением специалистов НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова, звонили и всячески поддерживали его. 

Напомним, в волжском филиале, который начал свою работу в 2020 году, успешно проводятся трансплантации почки и печени, в прошлом году здесь стартовала программа по трансплантации сердца. На днях впервые состоялась операция по трансплантации искусственного левого желудочка сердца.

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