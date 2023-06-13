Происшествия

В Волгограде задержали сбившего в ЖК "Комарово" двоих пешеходов водителя

Происшествия 13.06.2023 08:06
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13.06.2023 08:06


В Волгограде возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП, которое случилось накануне, 12 июня в ЖК «Комарово» в Советском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла в 20-20 ч. напротив дома №6 по ул. Ивановского. На нерегулируемом пешеходном переходе ВАЗ-2112 наехал на двоих пешеходов. За рулем «двенадцатой» находился 20-летний парень. 
В результате ДТП 25-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте. Ее спутник, 25-летний юноша госпитализирован. 
- Водитель задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, - пояснили в главке. 
В ГУ МВД по Волгоградской области также подчеркнули, что в момент наезда на пешеходов 20-летний водитель был трезвым. 

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