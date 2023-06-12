Общество 12.06.2023 10:38
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12.06.2023 10:38
До шести человек выросло количество жителей Волгоградской области, зараженных иксодовым клещевым боррелиозом от укусов клещей, сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора. Это жители Волгограда и Суровикинского района Волгоградской области.
Ранее сообщалось о четырех случаях заболевания в регионе иксодовым клещевым боррелиозом, который еще называют болезнью Лайма.
Всего с начала сезона активности клещей, количество лиц, обратившихся в медицинские организации области по поводу укусов клещей, составило 1167 человек, в том числе за последнюю неделю – 199 человек.
В Волгоградской области клещи являются переносчиками Крымской геморрагической лихорадки, иксодового клещевого боррелиоза и туляремии.
- Клещ прикрепляется к одежде в тот момент, когда человек оказывается рядом, после чего начинает двигаться по одежде вверх в поисках «укромного местечка» на коже под одеждой, где и присасывается, - напоминают специалисты.
Чтобы защититься от их нападения, не стоит гулять по траве и задевать кусты. Одежду необходимо обрабатывать специальными акарицидными аэрозольными средствами, закрывать одеждой открытые участки кожи, а после возвращения с прогулок на природе необходимо тщательно осмотреть себя и детей.
При обнаружении присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию (травматологический пункт, поликлиника по месту жительства). При невозможности обращения за медицинской помощью следует самостоятельно снимать осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.
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