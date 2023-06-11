Накануне на одном из аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда на высоте шести метров остановилась вагонетка с людьми. Как рассказали V102.RU в администрации парка, всему виной непогода.

— Инцидент произошел накануне вечером примерно в 20.30. На высоте шести метров остановилась вагонетка, с находившимися в ней людьми на аттракционе «Циклон». Такое происходит впервые. Всему виной резкий порыв ветра, который остановил вагонетку. На помощь тут же бросился механик парка, сдвинувший ее с места, — прокомментировал информагентству гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин. — Этот человек обучен работе на высоте, но то, что он полез без страховки, это, конечно, неправильно, мы проведем инструктаж еще раз. Человек спешил помочь людям.

По словам Еркина, у отдыхающих, застрявших на высоте, никаких претензий к администрации парка нет.

— В вагонетке находились совершеннолетние. Люди все адекватно восприняли. Никаких проблем, — добавил гендиректор ООО «Парк». — Такое на данном аттракционе происходит впервые.

Уточняется, что покататься с ветерком на «Циклоне» могут и дети от 12 лет, но только в сопровождении взрослых.

Напомним, что накануне в Сети появилось видео спасения неизвестным, застрявших на высоте посетителей ЦПКиО. Молодой человек ловко взобрался наверх и подтолкнул тележку вниз.

Скриншот: видео «Волгоград № 1» / t.me