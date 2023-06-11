В Центральном парке культуры и отдыха произошло очередное ЧП. На приличной высоте застряли посетители одного из аттракционов. Как сообщили V102.RU очевидцы, на помощь им пришел неизвестный, который вскарабкался на самую вершину «американских» горок.





— Эти бедолаги застряли на самом высоком третьем ярусе этих горок. Видимо, не хватило инерции, или еще что посерьезней. Какой-то смельчак без страховки залез на высоту, подобрался к этой телеге и толкнул ее. Люди с криками полетели вниз, он как ни в чем не бывало слез на землю. Кто это был, так никто и не понял, — рассказал информагентству один из очевидцев.

Видео с застрявшими отдыхающими появилось в Сети накануне поздно вечером. Администрация парка пока никак не комментирует инцидент.

Напомним, что 20 июля прошлого года поздно вечером намертво встал аттракцион «Колесо обозрения». Семьи с детьми оказались заперты на высоте в душных кабинках. Один из «пленников» рассказал журналистам «Высоты 102» о ЧП.

Видео: «Волгоград № 1» / t.me