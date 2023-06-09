В Волгограде с ул. Енотаевсокй за день вывезли 80 кубометров мусора





В Дзержинском районе Волгограда весь день сотрудники районной коммунальной службы и «Ситиматик-Волгоград» выгребали мусор с площадки на ул. Енотаевской. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регоператора, в общей сложности с проблемного участка вывезли 80 кубометров различного мусора – бытовых отходов и сухих веток.

Напомним, с жалобой на состояние площадки обратились в редакцию ИА «Высота 102» жители частного сектора. По информации горожан, на протяжении долгого времени они обращали на скопление отходов внимание районных чиновников и представителей «Ситиматика», однако кардинально ситуация не менялась, несмотря на то, что, по данным мэрии, здесь все же периодически проводили генеральные уборки.





После публикации ИА «Высота 102» утром 9 июня на Енотаевской стартовала уборка, которая завершилась лишь к концу дня. Как итог – с одной площадки в частном секторе вывезли восемь КАМАЗов мусора.