В Камышине Волгоградской области вдове погибшего в ходе специальной военной операции 38-летнего подполковника Романа Осечкина передали государственную награду. Ранее V102.RU сообщало, что офицер являлся замом по вооружению в 33-м мотострелковом полку.
— Супруге камышанина подполковника Романа Осечкина, погибшего при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, передан орден Мужества, — пояснили информагентству в администрации Камышина.
Уточняется, что высокую награду вдова офицера получила из рук первого замглавы Камышина Дмитрия Резвова и военкома Камышина и Камышинского района Александра Люкова.
Известно, что Роман Осечкин был выпускником Омского автобронетанкового инженерного института. Местные власти не раскрывают обстоятельства гибели военного.
Фото и коллаж: администрация Камышина / Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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