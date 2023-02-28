«Они пошли в наступление»: в боях за Донбасс погиб лейтенант Александр Ковалев из Волгоградской области

В зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса погиб 23-летний лейтенант Александр Ковалев. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Иловлинского района, офицера похоронили на городском кладбище в рабочем поселке Иловля Волгоградской области.

— В зоне боевых действий мой сын находился с самых первых дней СВО. Командовал взводом. 19 января они пошли в наступление. Знаю, что по ним работала артиллерия и танки противника. Его ранило, он погиб на поле боя. На кладбище в день похорон военком передал нам орден Мужества, — рассказал отец погибшего военного Андрей Ковалев.

По словам мужчины, его сын в 2021 году после выпуска из Московского высшего общевойскового командного училища по распределению попал служить в Дагестан, в мотострелковые войска.

— Он спорт любил. Стал кандидатом в мастера по военному троеборью. Участвовал в двух парадах на Красной площади, — поделился отец погибшего военнослужащего. — С самого первого спецоперации он там находился. Девушка его ждала. В отпуск за все время так и не приехал. Мы с ним говорили обо всей этой ситуации, о спецоперации. Он у нас оптимист был — до последнего не было никаких плохих мыслей.

Фото и коллаж: личный архив Андрея Ковалева / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Читайте также:

На Украине погиб подполковник из Волгоградской области Роман Осечкин

«Взял командование на себя»: в Волгограде проводили в последний путь 23-летнего лейтенанта Алексея Калачева

«Спас друга и подорвался на мине»: в Волгоградской области простились с 22-летним ефрейтором Андреем Андреевым

