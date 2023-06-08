В Волжском 4-летняя девочка выпала из окна

Происшествия 08.06.2023 17:21
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08.06.2023 17:21
В Волжском госпитализирована 4-летняя девочка, которая сегодня, 8 июня, выпала из окна. Ребенок получил травмы. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, инспекторы ПДН установили, что телесные повреждения ребенок получил в результате падения из окна квартиры первого этажа многоквартирного дома.
Мама с девочкой находились на кухне, но в какой-то момент женщина отвлеклась, а девочка облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала веса. По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции вновь напоминают об опасности открытых окон и необходимости следить за своими детьми.
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