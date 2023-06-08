В Роспотребнадзоре назвали условия открытия пляжей в Волгограде

Общество 08.06.2023 08:36
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08.06.2023 08:36
Семь организаций выразили желание подготовить пляжи в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, юридические лица и предприниматели уже обратились с заявлениями в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» для проведения лабораторных исследований водоемов и песка.
В ведомстве напомнили, что при подготовке пляжей следует провести работы по благоустройству береговой зоны (санитарная очистка территории, подсыпка песка, дезинсекционные, дератизационные мероприятия), ремонту и оборудованию инфраструктуры пляжей (установка туалетов, пляжных и душевых кабин, установка контейнеров для ТКО, урн), заключению договоров на вывоз жидких и твердых коммунальных отходов, оборудованию спасательных постов.
Пляжи могут начать функционировать лишь при наличии санитарно-эпидемиологического заключения соответствия водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения его использования, подчеркнули в управлении РПН.
В настоящее время управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области на территории региона организован мониторинг за качеством воды и песка в зонах рекреации с целью оценки на микробиологические, санитарно-химические, вирусологические, паразитологические, радиологические показатели.
Между тем, напомним, в Волгограде в прошлом году действовали лишь два пляжа. На открытие остальных площадок Роспотребнадзор не дал разрешения из-за плохих анализов воды в Волге.
Тем временем в Волжском купальный сезон начинается, как обычно, 10 июня. В день открытия пляжа запланирован ряд развлекательных мероприятий, которые пройдут на берегу Ахтубы.
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