Гонки на сапах и фестиваль красок: в Волжском анонсировали открытие пляжного сезона

В Волжском Волгоградской области местные власти анонсировали скорое открытие пляжного сезона. Как ранее сообщало V102.RU, городской пляж заработал еще 25 мая, но до официального начала сезона купаться волжанам запретили.

— 10 июня состоится праздник, посвященный открытию купального сезона, — рассказали информагентству в пресс-службе мэрии города-спутника. — Начало запланировано на 10.00.

Уточняется, что на городском пляже пройдут соревнования по пляжному волейболу, гонки на сапах, флешмобы и конкурсы. Также для жителей Волжского организуют пенное шоу и фестиваль красок холи. В прошлом году пляжный сезон стартовал 13 июня. купального сезона

Местные власти ранее сообщали, что завершены все необходимые работы по благоустройств: обследован и очищен берег Ахтубы, установлены малые архитектурные формы, информационные щиты, буи, обустроена детская зона и подключены фонтанчики с питьевой водой. В течение лета на пляже будет работать спасательный пост, а кафе уже открылось.

В Волгограде этим летом планируют открыть пяти пляжей, в том числе на севере города. В прошлом году в городе на Волге работали всего две официальные локации для отдыха и купания — в Кировском и Красноармейском районах. Из-за плохих проб воды разрешения на открытие пляжей не давали санврачи.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»