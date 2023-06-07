«Герои не умирают»: в Волгоградской области простятся с бойцом ЧВК «Вагнер»

В Волгоградской области сегодня, 7 июня, проводят в последний путь 26-летнего бойца ЧВК «Вагнер». Как сообщает V102.RU, Геннадий Бугаец погиб в ходе проведения специальной военной операции.
— Погиб мой сыночек. Герои не умирают, они остаются в наших сердцах! — написала в соцсетях мать погибшего добровольца Татьяна.
Церемония прощания состоится в Михайловке. Проститься с бойцом желающие могут на улице Зои Космодемьянской, 49 в 11.00.
Известно, что Геннадий Бугаец учился в Михайловском профессионально-педагогическом колледже. У него осталась жена и ребенок. Известие о гибели нашего земляка в зоне СВО пришло 26 мая.
Фото и коллаж: архив семьи / Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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