Общество

«Ушел из мирной жизни в самое пекло»: бизнесмен из Волгограда Юрий Касухин погиб под Артемовском

Общество 21.05.2023 08:15
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21.05.2023 08:15


В Волгограде сегодня, 21 мая, простятся с погибшим в зоне проведения спецоперации предпринимателем Юрием Касухиным. Как сообщили ИА «Высота 102» близкие погибшего, в ряды ЧВК «Вагнер» он вступил по собственной воле – после того, так побывал в Станично-Луганском районе, где помогал в восстановлении разрушенной ВСУ инфраструктуры. В частности, бригада Касухина работала в Станично-Луганской гимназии. 

Волгоградцы вспоминают Юрия Касухина как отзывчивого человека, для которого в определенный момент личный бизнес и семейное благополучие отошли на второй план. Настолько сильно тронули его рассказы жителей станицы Луганской об издевательствах украинских националистов на протяжении последних восьми лет. 

– Юра первым в июле прошлого года откликнулся на предложение принять участие в работе в Станично-Луганском районе, восстановлением которого занимался наш регион после освобождения, – говорит генеральный директор компании «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов. – Собственноручно со своей бригадой, прибыв на «Газели» в станицу, занимался устройством резинового покрытия в гимназии №1. Большое впечатление произвели на него рассказы местных жителей станицы Луганской об издевательствах нацбатальонов над мирным русскоговорящим населением в 2014-2022 годах. 

О том, что Юрий Касухин вступил в частную компанию и отправился в зону СВО, знали только его близкие. Развивавший собственный бизнес волгоградец оказался в эпицентре военных событий. 

– 2 января Юра ушел добровольцем в ЧВК. 18 апреля он погиб под Артемовском. На первый взгляд, ничего выдающегося, если не знать деталей. Ушел добровольцем не из мест лишения свободы, а из мирной жизни, имея успешный бизнес в Волгограде и не испытывая финансовых проблем. Ушел, не имея военного опыта и даже опыта прохождения срочной службы. Ушел в самое пекло – штурмовиком в Соледар, а затем в Артемовск.  Ушел тихо, никто не видел ни одной военной фотографии до самой смерти, – говорит Алексей Цуканов. – Поступок Юры – это высшее проявление человечности, абсолютное самопожертвование, безусловно лишенное эгоизма. Такие люди всегда были и являются сегодня основой нашего народа.  

Юрий Касухин окончил Волгоградский государственный университет по специальности «Мировая экономика», родом из Ольховского района.  У волгоградца остались жена и 10-летний сын в Волгограде. 

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