Общество

«Последний раз звонил в октябре»: на Украине погиб боец ЧВК «Вагнер» Николай Абжуев

Общество 10.05.2023 07:43
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10.05.2023 07:43


В Волжском Волгоградской области сегодня, 10 мая, проводят в последний путь бойца ЧВК «Вагнер» Николая Абжуева. Как рассказала ИА «Высота 102» сестра погибшего добровольца, ее брат отправился в зону СВО 1 октября 2022 года. 

— 28 октября он мне последний раз позвонил. Больше на связь не выходил. Мы искали его по госпиталям и моргам, но брата не было ни в списках погибших, ни в списках раненых, — вспоминает сестра Николая Ирина. — 7 мая со мной на связь вышел представитель ЧВК «Вагнер». Мне сообщили, что Коля погиб еще 3 февраля. Утром 8 мая его привезли в закрытом гробу. Сказали, что он погиб как герой. Мне передали несколько медалей ЧВК «Вагнер» и грамоту за подписью главы ЛНР.



По словам сестры, ее брат сам родом из Волжского, но последнее время жил в Новом Рогачике. 

— В школе он был отличником. Срочную служил в мотострелковых войсках в Волгограде. После демобилизации работал в строительной сфере. У него остался трехлетний сын. Похороны  на новом кладбище Волжского. Брат просил, чтобы его похоронили рядом с отцом, — говорит Ирина. 


Известно, что отпевание запланировано на 11.00. Попрощаться с бойцом придут друзья и родственники. 

Фото и коллаж: личный архив семьи / Алексей Костяков ИА «Высота 102»  

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