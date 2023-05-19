Артему Агееву было 32 года. Он погиб в боях за Артемовск. Имеет награды ЧВК, представлен к Ордену Мужества. У Артема остались мама и дочь.
Общество 19.05.2023 08:38
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19.05.2023 08:38
В станице Кумылженская Волгоградской области накануне, 18 мая, проводили в последний путь участника СВО, бойца ЧВК «Вагнер» Артема Агеева. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на районную газету «Победа».
Артему Агееву было 32 года. Он погиб в боях за Артемовск. Имеет награды ЧВК, представлен к Ордену Мужества. У Артема остались мама и дочь.
Артему Агееву было 32 года. Он погиб в боях за Артемовск. Имеет награды ЧВК, представлен к Ордену Мужества. У Артема остались мама и дочь.
Фото Аллы Фирсовой, газета "Победа"
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