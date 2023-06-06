РПН оценил ситуацию с алкоголем в Волгограде после массовых отравлений сидром

Общество 06.06.2023 15:11
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06.06.2023 15:11
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области предостерегло жителей региона от употребления алкогольной продукции производителя из Самарской области, от которой в регионах Поволжья умерли уже более 20 человек.
- По состоянию на 6 июня 2023 года случаев отравления от употребления пищевых продуктов «Пивная продукция — «Мистер Сидр» производства ООО «АНДИ» (Самарская область) на территории региона не зарегистрировано, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.
По данным ведомства, в настоящее время в Волгограде и районах области принимаются меры по изъятию указанной продукции из оборота.
- В частности, организации, занятые продажей пищевой продукции, проинформированы о факте выявления опасной продукции. Проводятся выездные обследования без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с целью выявления в продаже опасного алкоголя, - поясняет ведомство.
Управление Роспотребнадзора призывает жителей Волгоградской области не употреблять пищевые продукты «Пивная продукция — «Мистер Сидр» производства ООО «АНДИ» (Самарская область) до выяснения всех обстоятельств.
О фактах продажи этого смертельного напитка сотрудники Роспотребнадзора просят сообщать в управление по адресу: г. Волгоград, Ленина пр., 50б, телефон «горячей линии» +7 (8442) 24-36-30) для принятия мер реагирования.
Ранее, напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять из продажи всю продукцию «Мистер Сидр». В ходе проведенных экспертиз в напитке обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
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