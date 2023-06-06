







Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг появившуюся информацию о заключении контракта с осужденным за терроризм бывшим советником председателя СК РФ, экс-главой СУ СКР по Волгоградской области Михаилом Музраевым, сообщает V102.RU.

- ЧВК «Вагнер» больше не имеет возможности забирать заключенных из тюрем, поэтому любые разговоры о том, что мы кого-то забираем на боевые действия и он получит свободу, не соответствуют действительности, - сообщил Пригожин в ответ на запрос журналистов РИА «Новый День» о том, что Михаил Музраев якобы планирует выйти на волю через ЧВК «Вагнер» под предлогом участия в боевых действиях.

Такая информация накануне появилась в Telegram-каналах, которые утверждали, что Музраев, осужденный к 20 годам лишения свободы, «буквально в ближайшее время выйдет на свободу», заключив контракт ЧВК «Вагнер». Так, авторы анонимных пабликов утверждали, что штурмовиком генерал не пойдет, а пересидит три месяца в Ростове-на-Дону и благополучно выйдет на свободу.









Напомним, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 22 марта этого года приговорил Михаила Музраева к 20 годам колонии и лишил звания генерал-лейтенанта юстиции и государственных наград. Музраев обжаловал приговор



