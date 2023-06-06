В Волгограде нашелся заблудившийся 22-летний парень со шрамом

Общество 06.06.2023 08:17
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06.06.2023 08:17
22-летний Станислав, который пропал по дороге на остановку, нашелся. Как рассказал V102.RU брат молодого человека Альберт, его родственник, который недавно переехал в Волгоград из Калачевского района, заблудился, плохо ориентируясь в новой местности.
Напомним, об исчезновении молодого человека стало известно 4 июня. Парень поздно вечером вышел из дома и направился к остановке «Поселок Горный», чтобы встретить маму. Однако женщина пришла домой одна. Родственники сразу организовали поиски Станислава и обратились в полицию. Волгоградцев также просили обратить внимание на молодого человека со шрамом под глазом.
Фото Лиза Алерт VK.com
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