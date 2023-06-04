Общество

Прошел 200 метров и пропал: в Волгограде ищут 22-летнего парня со шрамом под глазом

Общество 04.06.2023 16:38
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04.06.2023 16:38


В Тракторозаводском районе Волгограда накануне вечером пропал 22-летний молодой парень. Как рассказал V102.RU брат волгоградца Альберт, его близкий родственник вышел из дома встречать мать и исчез. 

— Стас вышел в 22.30 из дома. Камеры на подъезде зафиксировали, что он был один, никто за ним не шел. Он отправился выкинуть мусор и после встретить на остановке «Поселок Горный» мать. Обратно он уже не вернулся. С собой телефон не брал, так как вышел ненадолго, там остановка через дом от нас, там метров двести пройти. Самое интересное, что мама его тоже так и не встретила по пути, хотя по идее, они должны были пересечься, Она пришла домой где-то в 22.45, — рассказал брат молодого человека. — Раньше за Станиславом такого не было. Мы тем же вечером подали заявление в полицию. Сегодня я с друзьями прочесываю на машине район, но никто ничего не видел и не знает. 

По словам брата таинственно исчезнувшего волгоградца, Стас ни с кем не конфликтовал ни дома, ни во дворе, ни на работе. 

— Мы всего год здесь живем. Переехали в Волгоград из Калачевского района. Брат пока еще плохо ориентируется в городе. Если за пределы района выехал, то может заблудиться, — добавил Альберт. — Работа тоже у него обычная. Он продавец-консультант. Никому дорогу перейти не мог. 

Пропавший житель Тракторозаводского района в день исчезновения был одет в  серую футболку с длинными или короткими рукавами, джинсы синего цвета и серые кроссовки. Из особых примет — шрам под левым глазом. 

Если вы обладаете какой-либо информацией, способной помочь поиску, пишите или звоните в редакцию ИА «Высота 102» по номеру +7 (937) 55-66-102. Мы свяжем вас с родственниками Станислава. 

Фото: архив семьи 

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