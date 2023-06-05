Волгоградцев напугал прозвучавший в эфире радио «Мир» фейк

Также произошедшее назвал фейком и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заверил, что спецслужбы разбираются в произошедшем.
Происшествия 05.06.2023 20:46
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05.06.2023 20:46
Также произошедшее назвал фейком и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заверил, что спецслужбы разбираются в произошедшем.
На радиостанции «Мир» объяснились по поводу сообщения, которое прозвучало сегодня, 5 июня, в эфире о том, что будто бы в России введено военное положение. Как сообщает V102.RU, соответствующее объявление опубликовано на странице вещателя VK.com.- Сегодня неустановленными лицами была совершена незаконная врезка с подменой содержания информационных программ телеканала «МИР» и радио «МИР». В настоящий момент специалистам МТРК Мир удалось восстановить вещание телеканала «МИР» и радио «МИР». Эта информация не имеет отношения к МТРК Мир и является абсолютным фейком и провокацией, - заявили на радиостанции.
Также произошедшее назвал фейком и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заверил, что спецслужбы разбираются в произошедшем.
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