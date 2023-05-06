Жителей двух районов Волгограда встревожили звуки автоматных очередей

Жители двух районов Волгограда сообщили о звуках автоматных очередей, которые продолжались сегодня на протяжении часа. Своими переживаниями поделились волгоградцы, проживающие на улице Ткачева в Центральном районе. К ним присоединились горожане с Ангарского и улицы Хорошева в Дзержинском районе, передает ИА «Высота 102».
Жители строят самые разные версии происхождения странных звуков – от работы военных до репетиций мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.
Между тем, о каких-либо учениях военные не сообщали. В пресс-службе ЮВО лишь предупреждали о переходе подразделений военной полиции на усиленный режим работы на майских праздниках.
Фото сайта Южного военного округа