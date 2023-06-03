ЦПКиО Волгограда открывает купальный сезон

Общество 03.06.2023 07:59
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03.06.2023 07:59
Сегодня, 3 июня, Центральный парк культуры и отдыха Волгограда открывает купальный сезон. Как сообщил V102.RU директор парка Андрей Еркин, посетителей примет один из крупнейших детских бассейнов России, который второй год работает в ЦПКиО.
В зимнее время на месте бассейна был каток, а сейчас его снова переделали для водных процедур. В этом сезоне вместо гальки на дно бассейна установили специальную плитку, которая придаст воде красивый цвет. Зимой с этой плиткой будет проще замораживать лёд с помощью холодильного оборудования.
Площадь детского бассейна составляет 2500 квадратных метров. Глубина чаши — 60 сантиметров при объеме в 1500 кубов.
Фото дирекции ЦПКиО
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