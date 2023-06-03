ЦПКиО Волгограда открывает купальный сезон





Сегодня, 3 июня, Центральный парк культуры и отдыха Волгограда открывает купальный сезон. Как сообщил V102.RU директор парка Андрей Еркин, посетителей примет один из крупнейших детских бассейнов России, который второй год работает в ЦПКиО.

В зимнее время на месте бассейна был каток, а сейчас его снова переделали для водных процедур. В этом сезоне вместо гальки на дно бассейна установили специальную плитку, которая придаст воде красивый цвет. Зимой с этой плиткой будет проще замораживать лёд с помощью холодильного оборудования.

Площадь детского бассейна составляет 2500 квадратных метров. Глубина чаши — 60 сантиметров при объеме в 1500 кубов.

Фото дирекции ЦПКиО



