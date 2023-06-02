Очевидцы: во время эксперимента после ДТП в Камышине разбилась «Лада Калина»

Жители Камышина опубликовали в социальных сетях видео ночного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого автомобиль «Лада Калина» вылетел на обочину и перевернулся. По заверениям камышан, за рулем легковушки находился сотрудник полиции, проводивший следственный эксперимент. Напомним, что вечером 1 июня водитель «Лады» сбила мать с двумя детьми на ул. Базарова.

Как сообщали ранее в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, в 21.10 32-летняя водитель «Лады Калины», двигаясь по ул. Базарова, совершила наезд на 36-летнюю женщину, ее 9-летнего сына и 6-летнюю дочь, переходивших дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП все трое были доставлены в больницу, один ребенок в реанимации.

По информации жителей ул. Базарова, через несколько часов после наезда на пешеходов, работавшие на месте сотрудники ГИБДД проводили следственный эксперимент.

– За рулем был полицейский, – утверждают камышане, – также в салоне была дознаватель. Во время разгона машину занесло, потом отбросило на противоположную сторону дороги, где, перелетев через бордюр, «Лада» перевернулась.

На запрос ИА «Высота 102» информации по факту снятого на видео ДТП в ГУ МВД России ответили следующее:

– 1 июня в Камышине произошел наезд на троих пешеходов. На место выезжала следственно-оперативная группа. На месте ДТП проводились следственные действия, никаких повторных ДТП и пострадавших сотрудников, нет, – сообщили в главке полиции, добавив, что никакого видео с аварией не видели.