Происшествия

Самолет Ан-2 из-за неисправности двигателя совершил посадку под Волгоградом

Происшествия 02.06.2023 12:24
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02.06.2023 12:24


В Волгоградской области легкомоторный самолет Ан-2 совершил экстренную посадку вблизи села Романовка. По информации Telegram-канала Aviaincident, инцидент произошел накануне, 1 июня, около 13.50 по московскому времени. 

– КВС по мобильному телефону доложил о выполнении вынужденной посадки в районе населенного пункта Романовка по причине неисправности двигателя, – сообщают авторы Telegram-канала. – Посадка прошла благополучно, помощи не потребовалось.

Также сообщается, что самолет Ан-2, совершивший посадку в Ольховском районе Волгоградской области, принадлежит ООО «Приволжская региональная авиакомпания». Компания специализируется на обработке полей, авиационно-химических работах, осмотре и и инспекциях ЛЭП. 

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