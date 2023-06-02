Самолет Ан-2 из-за неисправности двигателя совершил посадку под Волгоградом

В Волгоградской области легкомоторный самолет Ан-2 совершил экстренную посадку вблизи села Романовка. По информации Telegram-канала Aviaincident, инцидент произошел накануне, 1 июня, около 13.50 по московскому времени.
– КВС по мобильному телефону доложил о выполнении вынужденной посадки в районе населенного пункта Романовка по причине неисправности двигателя, – сообщают авторы Telegram-канала. – Посадка прошла благополучно, помощи не потребовалось.
Также сообщается, что самолет Ан-2, совершивший посадку в Ольховском районе Волгоградской области, принадлежит ООО «Приволжская региональная авиакомпания». Компания специализируется на обработке полей, авиационно-химических работах, осмотре и и инспекциях ЛЭП.