Общество

Молочный завод в Камышине лишился доверия из-за сметаны с растительным жиром

Общество 02.06.2023 11:41
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02.06.2023 11:41


Производителя из Волгоградской области вновь уличили  в фальсификации продукции. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, в пробах сметаны ООО «Любимый город» обнаружились растительные масла и жиры на растительной основе, что не соответствует безопасности и качеству пищевой продукции. 
Так, на маркировке было указано, что продукция изготовлена из сливок «нормализованных пастеризованных» и закваски молочнокислых микроорганизмов. На самом деле при производстве сметаны были использованы растительные масла. 
По результатам анализа данных ФГИС «Меркурий»  установлено, что ООО «Любимый город» выработало более 2,9 тонн продукции, которая в дальнейшем была направлена в адрес ООО «ТД Любимый город», ИП Никифоров Р.В., ИП Кириллов С.В.
По данному факту Управлением Россельхознадзора в адреса получателей и производителя продукции направлены информационные письма о необходимости принять срочные меры в рамках действующего законодательства Российской Федерации о качестве и безопасности пищевой продукции. Производителю продукции объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению. Кроме того, Управлением Россельхознадзора принято решение о прекращении действия декларации о соответствии на молочную продукцию.
Соответствующая информация направлена в правоохранительные органы и Роспотребнадзор для принятия мер реагирования в рамках компетенции, а также в управление Федеральной антимонопольной службы региона.
Ранее, напомним, ООО «Любимый город» уже уличали в производстве сметаны с растительными компонентами.


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