Общество

Сливками и не пахнет: в сметане камышинского молзавода нашли растительные жиры

Общество 19.08.2022 15:17
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19.08.2022 15:17


Факты фальсификации продукции молокоперерабатывающего предприятия Волгоградской области зафиксированы управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в отобранных в августе пробах сметаны на предприятии «Любимый город» в Камышине были обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе. При этом на маркировке товара производителем было указано, что продукция изготовлена из нормализованных и пастеризованных сливок и закваски молочнокислых микроорганизмов. Поставщиками сырья предприятия, как выяснилось,  являются крестьянские фермерские хозяйства региона, а также предприятия других регионов страны.

Согласно данным ФГИС «Меркурий», всего ООО «Любимый город» было выработано  более 11 тыс. тонн продукции, которая в дальнейшем направлена в адрес розничного магазина данного предприятия.

Управлением Россельхознадзора в адреса получателей и производителя фальсифицированной продукции направлены информационные письма о необходимости принять срочные меры в рамках действующего законодательства Российской Федерации в отношении товаров.

Производителю фальсифицированной продукции объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации и предложено принять меры по их соблюдению.

В настоящее время управлением Россельхознадзора готовятся материалы для согласования с органами прокуратуры контрольного мероприятия в форме выездной проверки в отношении производителя продукции.

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