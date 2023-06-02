В Волгограде пешеход боднул троллейбус: видео

Происшествия 02.06.2023 10:23
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02.06.2023 10:23
В Центральном районе Волгограда пострадал пешеход, который ударился головой о троллейбус. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне около восьми часов вечера. 32-летний мужчина, пересекая проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, напротив дома № 78 по проспекту Ленина пытался проскочить перед троллейбусом, но столкновения избежать не удалось.
Мужчина доставлен в больницу.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
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