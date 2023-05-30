Жители Волгограда, проживающие в Советском районе вблизи мемориального комплекса «Лысая гора», записали повторное обращение к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Волгоградцы просят в очередной раз обратить внимание на состояние зеленых насаждений.

– Уважаемый Александр Иванович, к Вам повторно обращаются жители жилого комплекса «Янтарный город», который находится в непосредственной близости к памятнику военной истории «Лысая гора». Содержание комплекса является ответственностью Института ВНИАЛМИ ФНЦ агроэкологии РАН, однако руководство ничего не предпринимает относительно защиты леса, – жалуются жители Волгограда. – После обращения ФНЦ делает вид, что занимается уходом и восстановлением леса, но нарушает нормативные нормативы, по которым предусмотрено озеленение в городах: высаживают сеянцы, вместо саженцев, всячески уходят от ответственности, ссылаясь, что они это делать не обязаны.

Волгоградцы отмечают: после первого обращения к Александру Бастрыкину в Советском районе началась проверка и опросы жителей. Но ход проверки и ее возможные результаты горожан не устраивают.

– Нам следователи открыто говорят, что нет состава преступления, возбуждения уголовного дела не происходит, виновные в гибели леса не наказаны. По логике следователя, никакой ответственности за гибель этого леса собственник не несет, а потому никаких мероприятий по уходу за историческим лесом и по его восстановлению ФНЦ проводить не обязан, – сообщают главе СКР жители Волгограда.

С начала проверки, уточняют горожане, прошло два месяца, но, по мнению людей, она носит формальный характер.

Как стало известно ИА «Высота 102», 31 мая на Лысой горе в Волгограде жители ожидают приезда сотрудников одного из надзорных ведомств.

Ранее сообщалось, что на территории мемориального комплекса планируется санитарная рубка деревьев – специалисты Центра защиты леса обещали снести только те насаждения, которые пострадали в результате засухи в предыдущие годы.