Общество

Вырубят только старые и сухие: волгоградцам обещают оставить большую часть соснового леса на «Лысой горе»

Общество 23.03.2023 12:37
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23.03.2023 12:37


В Волгограде специалисты Центра защиты леса 23 марта сообщили ИА «Высота 102» об объемах предстоящей санитарной рубки в сосновом лесу на «Лысой горе» в Советском районе. В ответ на редакционный запрос в федеральном учреждении заверили, что вырубке подлежат только старые и сухие деревья.  

Напомним, 20 марта стало известно о том, что часть насаждений на «Лысой горе» признана специалистами нежизнеспособной и что в ближайшее время в сосновом лесу стартуют работы по зачистке. Данная информация всерьез взволновала жителей двух жилых микрорайонов, расположенных поблизости, – волгоградцы опасаются потерять лес, о спасении которого не раз просили власти. 

Как следует из ответа Центра защиты леса, деревья, которые планируют снести, высохли за несколько минувших лет. Причина тому – губительная для сосняка жара. Точное количество растений эксперты не назвали, но сообщили, что это десятая часть произрастающих на 10 гектарах деревьев. 

3 марта текущего года специалистами «Центра защиты леса Волгоградской& области» проведено  лесопатологическое обследование в сосновом насаждении на общей площади 10,2 га. По результатам инструментального обследования насаждению дана оценка состояния – с нарушенной устойчивостью. Причина повреждения – засухи прошлых лет, – прокомментировал ситуацию директор Центра Валерий Васильевич Юрченко. – По итогам проведения лесопатологического обследования и камеральной обработки полученных данных составлен акт лесопатологического обследования, в котором специалисты дали заключение: выборке подлежит 10% деревьев (общий % запаса деревьев, подлежащих рубке, от общего запаса насаждения), из них 8,9% – старого сухостоя, 1,1% – старого ветровала.

Валерий Юрченко утверждает, что ни о какой массовой вырубке деревьев речи не идет: «Данный вид санитарно-оздоровительных мероприятий предполагает выборочную санитарную рубку с оставлением живых деревьев». Избавление от высохших сосен, по его словам, улучшит состояние лесного массива, а также повысит его эстетическую привлекательность. 

Также уточняется, что проводить санитарную рубку на «Лысой горе» будет ФГБНУ «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук» – ФНЦ агроэкологии РАН.

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