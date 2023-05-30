В Волгограде вручили награды добровольцам отрядов «Барс» из зоны СВО

В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде, сегодня, 30 мая, вручили государственные награды за мужество и героизм, проявленные в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщает V102.RU, высоких наград удостоились трое жителей Волгоградской области.

— Орден Мужества вручили добровольцу отряда «Барс-1» Мурат М., медаль Жукова получил старший сержант Илья Ж., медаль ЛНР «За боевые заслуги» вручили добровольцу спецотряда «Барс-7» Борису Р., — сообщили информагентству в музее-панораме.

Уточняется, что Борис Р. удостоен высокой награды за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга. Медали и орден добровольцы получили из рук временно исполняющего обязанности военного комиссара региона полковника Сергея Юдина и председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуарда Давыдовского.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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