В Волгограде двоих участников СВО наградили медалями и часами

Общество 06.04.2023 12:01
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06.04.2023 12:01
В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде, сегодня, 6 апреля прошла торжественная церемония награждения участников СВО.
Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», указом Президента России отмечен героизм добровольца Александра Котельникова и контрактника Николая Иванова. Александру Котельникову вручили медаль «За отвагу» и наградные губернаторские часы, а Николаю Иванову - медаль Суворова и часы.
На церемонии присутствовали представители военкомата, администрации Волгоградской области, а также родные и близкие героев. Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших в ходе СВО воинов.
Фото Павла Мирошкина/ИА "Высота 102"
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