Общество

В Волгограде двоих участников СВО наградили медалями и часами

Общество 06.04.2023 12:01
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06.04.2023 12:01



В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде, сегодня, 6 апреля прошла торжественная церемония награждения участников СВО. 



Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», указом Президента России отмечен героизм добровольца Александра Котельникова и контрактника Николая Иванова. Александру Котельникову вручили медаль «За отвагу» и наградные губернаторские часы, а Николаю Иванову - медаль Суворова и часы.



На церемонии присутствовали представители военкомата, администрации Волгоградской области, а также родные и близкие героев. Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших в ходе СВО воинов. 


Фото Павла Мирошкина/ИА "Высота 102"

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