В Волжском в ДТП с двумя маршрутками пострадали четыре женщины

Общество 30.05.2023 12:32
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30.05.2023 12:32
В ДТП с двумя маршрутками и легковым автомобилем в Волжском пострадали четыре женщины. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, в приемный покой больницы имени Фишера доставлены 27-летняя, 36-летняя, 35-летняя и 70-летняя волжанки. В настоящее время они проходят обследование.
Напомним, сегодня, 30 мая, в 9-00 ч. в поселке Краснооктябрьский произошла авария с маршрутками №№105а и 44 и автомобилем «Honda». От удара одна из маршруток перевернулась. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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