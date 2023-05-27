Спорт

Капитан волгоградского «Ротора» Сергей Зуйков: «В матче с «Чайкой» нужно выходить и побеждать»

Спорт 27.05.2023 14:51
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27.05.2023 14:51


Завтра, 28 мая, волгоградский «Ротор» проведёт выездной матч очередного тура финального этапа второй лиги против «Чайки» из Песчанокопского. Как сообщает V102. RU, сине-голубые располагаются на втором  месте в турнирной таблице, а их ближайшие соперники - на третьей позиции.
За две игры до окончания чемпионата волгоградцы имеют в своём активе 61 балл и опережают клуб из Ростовской области на два очка. Отметим, что лидер турнира «Черноморец» набрал 66 очков и в последних  встречах уступил как раз «Чайке» и «Ротору». Сначала песчанокопцы обыграли на выезде новороссийцев - 1:0. А команда Алексея Стукалова оказалась сильнее моряков неделю назад на Волгоград Арене в присутствии почти 16 тысяч зрителей - 2:1.
В нынешнем сезоне «Ротор» и «Чайка» дважды встречались друг с другом. Обе встречи команды свели в нулевую ничью. Отметим, что в этом противостоянии арбитры удалили трёх игроков в составе сине-голубых.  
В эксклюзивном интервью V102.RU, капитан «Ротора» Сергей Зуйков поделился своим мнением о предстоящем матче. Но разговор начался с обсуждения предыдущей победной игры с «Черноморцем».
На прошедший матч с «Черноморцем» дополнительного настроя не нужно было. Каждый осознавал -  если хотим  оставить себя в гонке за первое место, нам нужна только победа. Возможно, требовалось наоборот больше успокоить обстановку. Нельзя было допустить, чтобы команда перегорела, понимая ответственность предстоящей встречи, - поделился лидер волгоградской команды.
Защитник также проанализировал последнюю игру с «Черноморцем». 
- Так сложился ход игры. Соперник проигрывал 0:2, выпустил свежего нападающего и всеми силами старался отыграться. Мы, в свою очередь, пытались, исходя из ситуации, действовать на контратаках. Были опасные выбегания, когда могли подловить соперника, забить третий гол и закончить игру. Конечно, в идеале мы стремимся к тому, чтобы доминировать на протяжении всего матча, однако это футбол и расклады бывают разные. Cамое главное - это победа. Но внутренние моменты и ошибки второго тайма мы уже разобрали с тренерским штабом на теории. Выводы будут сделаны, - заверил футболист. 

Помимо этого, была затронута тема фанатской поддержки. Зуйков согласился с предположением , что почти 16 тысяч болельщиков на Волгоград Арене внесли большой вклад в итоговый успех.
- Сто процентов. В первом тайме болельщик гнал вперед нас. В том числе, благодаря этому удалось забить два важных мяча до перерыва. А во втором тайме, когда было сложно, своей поддержкой трибуны придавали нам сил! В такой атмосфере играть одно удовольствие, - признался капитан.
Защитник сине-голубых считает, что со временем возникшая сыгранность между игроками обороны поспособствовала малому количеству пропущенных мячей в последних встречах, в том числе и в играх с прямыми конкурентами по турнирной таблице.
- Я могу сказать, что с каждым днем между нами взаимопонимание налаживается все больше и больше. Это действительно стало ощущаться. А результат -  это цифры, о которых вы говорите. Я надеюсь, что в дальнейшем мы еще прибавим в надежности, - сказал Сергей.
Футболист поделился своими наблюдениями о ближайшем сопернике «Ротора» - «Чайке». И вспомнил, как проходили первые две игры между волгоградцами и песчанокопцами в этом сезоне.
- Если брать первый матч, то там доигрывали вдевятером, исходя из этого, результат был удовлетворительным. Во второй игре  даже в меньшинстве чувствовалось, что можем найти свой момент и выиграть. Поэтому все были расстроены результатом. Что касается уровня, то понимание изнутри по поводу распределения сил имеется, но для того, чтобы все стало на свои места, нужно в ближайшем матче выходить и добиваться победы. По другому никак, - уверен лидер волгоградской команды.

В заключение Зуйков выразил надежду, что на сей раз футболисты «Ротора» постараются обойтись  без удалений в матче с «Чайкой» и доиграть  встречу в полном составе.
- После удалений в первом и втором матче со стороны руководства и тренерского штаба были проведены достаточно жесткие беседы. В принципиальных матчах всякое бывает, но в предстоящем, надеюсь, каждый сможет держать уровень накала и борьбы, при этом не оставляя свою команду в меньшинстве, - объяснил капитан.
Специально для V102. RU своим прогнозом на предстоящую игру между «Ротором» и «Чайкой» поделился и футбольный комментатор телеканала "Волгоград 24" Адиль Зодоров.
- У «Чайки», если посмотреть на цифры, лучшая оборона в южной группе. Всего 13 пропущенных мячей - показатель впечатляющий. Но в игре с «Ротором» «стае» не поможет один из основных защитников Антон Синяк, и это может стать для хозяев проблемой. Кроме того, волгоградцы едут в Песчанокопское в хорошем настроении после победы над «Черноморцем». Триумф в игре с лидером должен придать «сине-голубым» уверенности.
Если говорить в целом о составе и футболе, который показывают команды, «Ротор» однозначно сильнее «Чайки». У «стаи» сейчас только от двух игроков исходит реальная угроза - это защитник Волков, мастер стандартных положений, и форвард Хохлачёв. Все остальные игроки - добротные исполнители уровня Второй лиги, не больше. Большую часть сезона уничтожал весь центр поля опорник Гыстаров - футболист уровня Первой лиги, как минимум. Но он ещё в марте порвал «кресты". Так что в этой зоне у «Ротора» тоже будет преимущество по сравнению с предыдущими очными встречами.
Думаю, волгоградцы будут владеть преимуществом большую часть матча и одержат победу с разницей в один мяч. Скорее всего, 1:0 или 2:1 в пользу команды Стукалова. Забить «Чайке» больше двух на её поле будет непросто - это в текущем сезоне удавалось «Форте», но тогда, пожалуй, был слишком плохой день для «стаи».

Прогноз на завтрашний матч озвучил и автор V102.RU.
- Да, «Чайка» действительно мало пропускает в этом сезоне. В то же время не стоит недооценивать, тот факт, что и «Ротор» в пяти играх с песчанокопцами и лидером «Черноморцем» позволил забить оппонентам всего лишь однажды. Несколько матчей - это уже достаточно большая дистанция для системных выводов. Можно говорить о том, что подопечные Стукалова совершенно не чувствуют никакого мандража в поединках с прямыми конкурентами. Да и всего лишь два пропущенных мяча в последних пяти играх показывают, что при обороне волгоградцы добавили в дисциплинированности и надёжности.
«Чайка», в свою очередь, испытывает проблемы с позиционной атакой, что мы увидели в последней игре между завтрашними соперниками. Даже оставшись в большинстве ещё в первом тайме, клуб из Ростовской области не создал достаточной угрозы у ворот Сергея Самка. Кстати, фактор голкипера тоже может сыграть немаловажную роль в предстоящем противостоянии. Самок сейчас находится в достаточно неплохой форме, несмотря на обидно пропущенный гол в последней игре с «Черноморцем». Вратарь «Ротора» по несколько раз спасает свою команду почти в каждом матче. И завтра его очередные сейвы совершенно точно не помешают гостям.
Стоит обратить внимание, что сине-голубые имеют ещё теоретические шансы догнать и обойти «Черноморец» в турнирной таблице. И то, что завтра наши футболисты будут играть параллельно с новороссийцами и узнают результат их встречи с «Биологом» только после окончания своего матча с «Чайкой» может придать дополнительной уверенности и мотивации для волгоградского коллектива   
 Думаю, что в конечном итоге  исход игры решат стандартные положения. Вижу у «Ротора» в этом плане небольшое преимущество. С приходом в команду  зимой защитника Дмитрия Прищепы угловые и штрафные в исполнение подопечных Стукалова стали более опасными и результативными. Мой прогноз - 1:0 победа волгоградцев и забитый гол после розыгрыша стандарта.  
Матч «Чайка» - «Ротор» состоится 28 мая. Начало в 18-00.
Иван Тюгаев
Фото СК "Ротора" VK.com


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