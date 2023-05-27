В нынешнем сезоне «Ротор» и «Чайка» дважды встречались друг с другом. Обе встречи команды свели в нулевую ничью. Отметим, что в этом противостоянии арбитры удалили трёх игроков в составе сине-голубых.
В эксклюзивном интервью V102.RU, капитан «Ротора» Сергей Зуйков поделился своим мнением о предстоящем матче. Но разговор начался с обсуждения предыдущей победной игры с «Черноморцем».
- На прошедший матч с «Черноморцем» дополнительного настроя не нужно было. Каждый осознавал - если хотим оставить себя в гонке за первое место, нам нужна только победа. Возможно, требовалось наоборот больше успокоить обстановку. Нельзя было допустить, чтобы команда перегорела, понимая ответственность предстоящей встречи, - поделился лидер волгоградской команды.
Защитник сине-голубых считает, что со временем возникшая сыгранность между игроками обороны поспособствовала малому количеству пропущенных мячей в последних встречах, в том числе и в играх с прямыми конкурентами по турнирной таблице.
- Я могу сказать, что с каждым днем между нами взаимопонимание налаживается все больше и больше. Это действительно стало ощущаться. А результат - это цифры, о которых вы говорите. Я надеюсь, что в дальнейшем мы еще прибавим в надежности, - сказал Сергей.
Футболист поделился своими наблюдениями о ближайшем сопернике «Ротора» - «Чайке». И вспомнил, как проходили первые две игры между волгоградцами и песчанокопцами в этом сезоне.
- Если брать первый матч, то там доигрывали вдевятером, исходя из этого, результат был удовлетворительным. Во второй игре даже в меньшинстве чувствовалось, что можем найти свой момент и выиграть. Поэтому все были расстроены результатом. Что касается уровня, то понимание изнутри по поводу распределения сил имеется, но для того, чтобы все стало на свои места, нужно в ближайшем матче выходить и добиваться победы. По другому никак, - уверен лидер волгоградской команды.
Специально для V102. RU своим прогнозом на предстоящую игру между «Ротором» и «Чайкой» поделился и футбольный комментатор телеканала "Волгоград 24" Адиль Зодоров.
- У «Чайки», если посмотреть на цифры, лучшая оборона в южной группе. Всего 13 пропущенных мячей - показатель впечатляющий. Но в игре с «Ротором» «стае» не поможет один из основных защитников Антон Синяк, и это может стать для хозяев проблемой. Кроме того, волгоградцы едут в Песчанокопское в хорошем настроении после победы над «Черноморцем». Триумф в игре с лидером должен придать «сине-голубым» уверенности.
Если говорить в целом о составе и футболе, который показывают команды, «Ротор» однозначно сильнее «Чайки». У «стаи» сейчас только от двух игроков исходит реальная угроза - это защитник Волков, мастер стандартных положений, и форвард Хохлачёв. Все остальные игроки - добротные исполнители уровня Второй лиги, не больше. Большую часть сезона уничтожал весь центр поля опорник Гыстаров - футболист уровня Первой лиги, как минимум. Но он ещё в марте порвал «кресты". Так что в этой зоне у «Ротора» тоже будет преимущество по сравнению с предыдущими очными встречами.
Думаю, волгоградцы будут владеть преимуществом большую часть матча и одержат победу с разницей в один мяч. Скорее всего, 1:0 или 2:1 в пользу команды Стукалова. Забить «Чайке» больше двух на её поле будет непросто - это в текущем сезоне удавалось «Форте», но тогда, пожалуй, был слишком плохой день для «стаи».
«Чайка», в свою очередь, испытывает проблемы с позиционной атакой, что мы увидели в последней игре между завтрашними соперниками. Даже оставшись в большинстве ещё в первом тайме, клуб из Ростовской области не создал достаточной угрозы у ворот Сергея Самка. Кстати, фактор голкипера тоже может сыграть немаловажную роль в предстоящем противостоянии. Самок сейчас находится в достаточно неплохой форме, несмотря на обидно пропущенный гол в последней игре с «Черноморцем». Вратарь «Ротора» по несколько раз спасает свою команду почти в каждом матче. И завтра его очередные сейвы совершенно точно не помешают гостям.
Стоит обратить внимание, что сине-голубые имеют ещё теоретические шансы догнать и обойти «Черноморец» в турнирной таблице. И то, что завтра наши футболисты будут играть параллельно с новороссийцами и узнают результат их встречи с «Биологом» только после окончания своего матча с «Чайкой» может придать дополнительной уверенности и мотивации для волгоградского коллектива
Думаю, что в конечном итоге исход игры решат стандартные положения. Вижу у «Ротора» в этом плане небольшое преимущество. С приходом в команду зимой защитника Дмитрия Прищепы угловые и штрафные в исполнение подопечных Стукалова стали более опасными и результативными. Мой прогноз - 1:0 победа волгоградцев и забитый гол после розыгрыша стандарта.
Матч «Чайка» - «Ротор» состоится 28 мая. Начало в 18-00.