



Завтра, 28 мая, волгоградский «Ротор» проведёт выездной матч очередного тура финального этапа второй лиги против «Чайки» из Песчанокопского. Как сообщает V102. RU, сине-голубые располагаются на втором месте в турнирной таблице, а их ближайшие соперники - на третьей позиции. Завтра, 28 мая, волгоградский «Ротор» проведёт выездной матч очередного тура финального этапа второй лиги против «Чайки» из Песчанокопского. Как сообщает V102. RU, сине-голубые располагаются на втором месте в турнирной таблице, а их ближайшие соперники - на третьей позиции.

Защитник также проанализировал последнюю игру с «Черноморцем».

Защитник также проанализировал последнюю игру с «Черноморцем».

- Так сложился ход игры. Соперник проигрывал 0:2, выпустил свежего нападающего и всеми силами старался отыграться. Мы, в свою очередь, пытались, исходя из ситуации, действовать на контратаках. Были опасные выбегания, когда могли подловить соперника, забить третий гол и закончить игру. Конечно, в идеале мы стремимся к тому, чтобы доминировать на протяжении всего матча, однако это футбол и расклады бывают разные. Cамое главное - это победа. Но внутренние моменты и ошибки второго тайма мы уже разобрали с тренерским штабом на теории. Выводы будут сделаны, - заверил футболист. - Т





Помимо этого, была затронута тема фанатской поддержки. Зуйков согласился с предположением , что почти 16 тысяч болельщиков на Волгоград Арене внесли большой вклад в итоговый успех. Помимо этого, была затронута тема фанатской поддержки. Зуйков согласился с предположением , что почти 16 тысяч болельщиков на Волгоград Арене внесли большой вклад в итоговый успех.





В заключение Зуйков выразил надежду, что на сей раз футболисты «Ротора» постараются обойтись без удалений в матче с «Чайкой» и доиграть встречу в полном составе. В заключение Зуйков выразил надежду, что на сей раз футболисты «Ротора» постараются обойтись без удалений в матче с «Чайкой» и доиграть встречу в полном составе.





Прогноз на завтрашний матч озвучил и автор V102.RU. Прогноз на завтрашний матч озвучил и

Иван Тюгаев

Фото СК "Ротора" VK.com



За две игры до окончания чемпионата волгоградцы имеют в своём активе 61 балл и опережают клуб из Ростовской области на два очка. Отметим, что лидер турнира «Черноморец» набрал 66 очков и в последних встречах уступил как раз «Чайке» и «Ротору». Сначала песчанокопцы обыграли на выезде новороссийцев - 1:0. А команда Алексея Стукалова оказалась сильнее моряков неделю назад на Волгоград Арене в присутствии почти 16 тысяч зрителей - 2:1.В нынешнем сезоне «Ротор» и «Чайка» дважды встречались друг с другом. Обе встречи команды свели в нулевую ничью. Отметим, что в этом противостоянии арбитры удалили трёх игроков в составе сине-голубых.В эксклюзивном интервью V102.RU, капитан «Ротора»поделился своим мнением о предстоящем матче. Но разговор начался с обсуждения предыдущей победной игры с «Черноморцем».- поделился лидер волгоградской команды.признался капитан.Защитник сине-голубых считает, что со временем возникшая сыгранность между игроками обороны поспособствовала малому количеству пропущенных мячей в последних встречах, в том числе и в играх с прямыми конкурентами по турнирной таблице.- сказал Сергей.Футболист поделился своими наблюдениями о ближайшем сопернике «Ротора» - «Чайке». И вспомнил, как проходили первые две игры между волгоградцами и песчанокопцами в этом сезоне.- уверен лидер волгоградской команды.- объяснил капитан.Специально для V102. RU своим прогнозом на предстоящую игру между «Ротором» и «Чайкой» поделился и футбольный комментатор телеканала "Волгоград 24"