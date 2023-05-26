В Волгоградской области 10 дней ищут женщину с красными волосами

В Волгоградской области уже десятые сутки продолжаются поиски пропавшей 48-летней женщины. Как сообщает V102.RU, жительница Городищенского района бесследно исчезла в середине мая.

— Пропала Лариса Викторовна Крысанова (Леонова), 48 лет, — рассказали информагентству в поисковом отряде «Оберег». — С 17 мая 2023 года ее местонахождение неизвестно.

Известно, что пропавшая проживала в хуторе Паньшино. Волгоградка плотного телосложения, ростом 167 сантиметров, с красными волосами и глазами зелено-голубого цвета. В какой была одежде в день исчезновения — неизвестно.

Если вы обладаете информацией, способной помочь розыску, просьба сообщать волонтерам по телефону 8 929 786 55 75 или по номерам 112 или 102.

Фото: поисковый отряд «Оберег»

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