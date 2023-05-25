В Волгоградской области МЧС объявило штормовое предупреждение

В Волгоградской области сегодня, 25 мая, областной главк МЧС выступил с предупреждением о резком ухудшении погоды. Как сообщает V102.RU, в регионе ожидаются штормовой ветер и сильные дожди.

— До конца суток 25 мая, а так же в течение суток 26-27 мая местами в Волгоградской области вероятны сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, — предупреждает ГУ МЧС по области со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр.

Спасатели призывают быть внимательными и соблюдать элементарные требования безопасности. В частности, не следует парковать транспорт вблизи деревьев и неустойчивых конструкций.

Не следует приближаться к оборванным проводам или поврежденным объектам энергетической инфраструктуры. Также не рекомендуется выходить в акваторию на маломерном судне. В случае чрезвычайной ситуации сразу же набирайте «101».

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»