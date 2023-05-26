Общество

«Из крана — мутная жижа»: в Волгоградской области селян травят грязной водой из ямы

Общество 26.05.2023 09:40
0
26.05.2023 09:40


В редакцию V102.RU обратился с жалобой житель села Гусёлка Камышинского района Волгоградской области Валерий Аликов. Со слов мужчины, он и еще добрая часть селян, проживающих на улице Молодежной, вынуждены использовать для стирки и приготовления пищи мутную воду, которая больше похожа на жижу из лужи. 

Местный житель предоставил видео, где подробно рассказал о проблеме села, которой, по его мнению, уже как минимум два года. В сложившейся ситуации Валерий Викторович винит Елену Маракаеву — главу сельского поселения. 



— Раньше я работал инженером, поэтому кое-что понимаю, как здесь все устроено. История такая. В 1977 году в землю врыли емкость объемом где-то 50 кубических метров. А сверху выкопали котлован, больше похожий на яму. В эту емкость стала поступать вода, которая шла в те времена лишь на нужды местной котельной. Водонапорной башни тогда еще не было. В начале 80-х в селе пробурили скважину, поставили башню, — рассказывает Валерий Аликов. — Когда скважину сделали, появилась заглушка на емкости. На башне есть два запорных крана. Когда в башне набирается определенный объем воды, краны перекрывают, потом вода перетекает в емкость и оттуда поступает к жителям. Но из-за того, что емкость с течением времени местами прогнила, то вода из нее просто уходит в почву. Из-за этого те, кто живут ниже водонапорных башен, получают воду тоненькой струйкой, да и то водой это назвать нельзя. Из крана льется мутная жижа ,как будто из лужи. Напора почти нет, колонка загорается через раз. Причем другая половина жителей, живущая выше башни, не испытывает никаких проблем с водой. Получается, проживающие на улицах Молодежной и Новой, по сути, вынуждены пить из лужи, а те, кто живет на Центральной и Уральской получают относительно чистую воду. 

По словам местного жителя, о проблеме прекрасно известно главе Гуселского сельского поселения Елене Маракаевой.   


На фото: именно так выглядит емкость для воды

— Этой беде уже два года. В прошлом году почистили колодцы, но все без толку. А необходимо всего лишь немного подкопать и решить проблему с задвижкой. Но никому до этого нет дела. Емкость стоит открытой и все, что туда попадает, в итоге из крана получаем мы — простые жители. Дождь прошел — вся грязь стекает туда, зимой — талые воды. Ведь, если так на минутку представить, что кто-то захочет произвести диверсию, а время сейчас, как видите неспокойное, то здесь даже и думать нечего. Если что-то отравляющее попадет в емкость, то вместе с водой окажется в домах людей. Раньше это было подсудным делом, теперь всем по барабану. Да и сами посудите, какой состав этой воды, что попадает к нам? Там может быть все, что угодно. А, если вдруг, не дай Бог, какая инфекция? Что тогда? Нас просто тихо травят, — продолжает возмущенный селянин. —  Приходится набирать питьевую воду в родниках. Ближайший располагается в двух километрах от села. Готовим и стираем на жиже. Машинка стиральная прямо гудит, потому что давления нет. Нас таких бедолаг на Молодежной улице человек 10. За людей очень обидно, да и за себя. Мы долго терпели, все надеялись, но всему приходит конец. Районные власти знают о проблеме, но почему-то молчат. Все недовольны, а никто ничего делать не собирается. Это как с разрушающимся памятником героям войны у нас в селе. Что-то побелили, но это так, для показухи. У меня только два вопроса. Почему мы должны страдать из-за какого-то руководителя, я имею в виду Елену Маракаеву, которая не справляется со своими прямыми обязанностями? И, когда уже улицу Молодежную и Новую подключат к центральной водонапорной башне? Я к Маракаевой лично обращался несколько раз, но она утверждает, что все нормально, а воды нет только у меня одного. На личный сотовый она звонить не разрешает, а все сообщения в нашей местной группе остаются без ответа. Честно говоря, я не верю уже никому, вся надежда только на огласку в СМИ. 

Корреспондент «Высоты 102» связался с Еленой Маракаевой с просьбой прокомментировать сложившуюся в селе Гусёлка ситуацию с водопроводом, на что глава Гуселского сельского поселения категорично ответила: «Без комментариев». 

Видео: читатели информагентства

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.05.2023 11:26
Общество 26.05.2023 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2023 21:13
Общество 25.05.2023 21:13
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2023 20:06
Общество 25.05.2023 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2023 14:08
Общество 25.05.2023 14:08
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2023 13:44
Общество 25.05.2023 13:44
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2023 11:38
Общество 25.05.2023 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2023 11:34
Общество 25.05.2023 11:34
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.05.2023 10:52
Общество 25.05.2023 10:52
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.05.2023 10:28
Общество 25.05.2023 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2023 10:05
Общество 25.05.2023 10:05
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.05.2023 08:45
Общество 25.05.2023 08:45
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2023 18:46
Общество 24.05.2023 18:46
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2023 17:08
Общество 24.05.2023 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2023 16:06
Общество 24.05.2023 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2023 14:31
Общество 24.05.2023 14:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:58
В Садах Придонья знают, как сберечь водные ресурсыСмотреть фотографии
11:50
Оскорбленный пощечиной житель Волгоградской области убил своего племянникаСмотреть фотографии
11:26
«Ввиду сильных различий»: в Волгограде передумали озвучивать итоги опроса о переименовании в СталинградСмотреть фотографии
10:45
Автор telegram-канала получил в Волгограде сутки ареста за свастику на главной страницеСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области «Лада» перевернулась на крышу после жесткого ДТП с Kia OptimaСмотреть фотографии
10:00
Энергетики подключают к сетям новые инфраструктурные объекты Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:40
«Из крана — мутная жижа»: в Волгоградской области селян травят грязной водой из ямыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:19
«Мусор убрали, ветки спрятали»: в центре Волгограда после публикации V102.RU убрали гору отходовСмотреть фотографии
07:38
Урюпинск заливает дождями: ураган снес крышу магазинаСмотреть фотографии
22:19
В Волгоградской области госпитализировали женщину после укуса гадюкиСмотреть фотографии
21:59
«Так нельзя дома играть»: волгоградские гандболистки уступили краснодарской «Кубани»Смотреть фотографии
21:13
В Волгоградскую область 26 мая придет жара до +32Смотреть фотографии
20:06
«Пока купаться нельзя»: в Волжском 25 мая открылся пляжСмотреть фотографии
19:27
В Волгограде матчи юношеских сборных под эгидой УЕФА проходят при полупустых трибунахСмотреть фотографии
18:21
«Этот процесс нарушает Конституцию»: в Волгограде облсуд не нашел оправданий для «яблочника» ЕфимоваСмотреть фотографииCмотреть видео
17:35
Жильцы дома в Волжском вызвали полицию из-за подозрительного грохота за стенойСмотреть фотографии
17:29
Искусственный интеллект снизил нагрузку на техподдержку билайна более чем в 2 разаСмотреть фотографии
16:39
«Минздрав не определился»: депутаты Госдумы обсудили тонкости смены пола россиянамиСмотреть фотографии
16:31
ДТП с автовозом на севере Волгограда попало на видеоСмотреть фотографии
15:59
Росприроднадзору отказали в иске против компании «Сады Придонья»Смотреть фотографии
15:51
«Это было вместо мяса»: в Волгоградской области подорожали куры и колбасаСмотреть фотографии
15:00
Молодой участковый после слива видео с напавшим на сверстницу школьником уволен под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:08
В Волгоградской области МЧС объявило штормовое предупреждениеСмотреть фотографии
14:03
«Была очень красивой»: под Волгоградом после падения из окна скончалась мать троих детейСмотреть фотографии
13:58
Скорость мобильного интернета Tele2 на пороге 5GСмотреть фотографии
13:44
Ордена Мужества передали семьям 11 погибших на Украине волгоградцевСмотреть фотографии
13:08
«Прикрыл пока досками»: волгоградец выкопал мину при строительстве домаСмотреть фотографии
12:30
Таможенники предотвратили контрабанду запрещенного препарата в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
11:38
В Волгограде за 8 часов устранили коммунальную аварию на ул. ЦиолковскогоСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде посчитали должников за услуги ЖКХСмотреть фотографии
 