В редакцию V102.RU обратился с жалобой житель села Гусёлка Камышинского района Волгоградской области Валерий Аликов. Со слов мужчины, он и еще добрая часть селян, проживающих на улице Молодежной, вынуждены использовать для стирки и приготовления пищи мутную воду, которая больше похожа на жижу из лужи.

Местный житель предоставил видео, где подробно рассказал о проблеме села, которой, по его мнению, уже как минимум два года. В сложившейся ситуации Валерий Викторович винит Елену Маракаеву — главу сельского поселения.





— Раньше я работал инженером, поэтому кое-что понимаю, как здесь все устроено. История такая. В 1977 году в землю врыли емкость объемом где-то 50 кубических метров. А сверху выкопали котлован, больше похожий на яму. В эту емкость стала поступать вода, которая шла в те времена лишь на нужды местной котельной. Водонапорной башни тогда еще не было. В начале 80-х в селе пробурили скважину, поставили башню, — рассказывает Валерий Аликов. — Когда скважину сделали, появилась заглушка на емкости. На башне есть два запорных крана. Когда в башне набирается определенный объем воды, краны перекрывают, потом вода перетекает в емкость и оттуда поступает к жителям. Но из-за того, что емкость с течением времени местами прогнила, то вода из нее просто уходит в почву. Из-за этого те, кто живут ниже водонапорных башен, получают воду тоненькой струйкой, да и то водой это назвать нельзя. Из крана льется мутная жижа ,как будто из лужи. Напора почти нет, колонка загорается через раз. Причем другая половина жителей, живущая выше башни, не испытывает никаких проблем с водой. Получается, проживающие на улицах Молодежной и Новой, по сути, вынуждены пить из лужи, а те, кто живет на Центральной и Уральской получают относительно чистую воду.

По словам местного жителя, о проблеме прекрасно известно главе Гуселского сельского поселения Елене Маракаевой.





На фото: именно так выглядит емкость для воды

— Этой беде уже два года. В прошлом году почистили колодцы, но все без толку. А необходимо всего лишь немного подкопать и решить проблему с задвижкой. Но никому до этого нет дела. Емкость стоит открытой и все, что туда попадает, в итоге из крана получаем мы — простые жители. Дождь прошел — вся грязь стекает туда, зимой — талые воды. Ведь, если так на минутку представить, что кто-то захочет произвести диверсию, а время сейчас, как видите неспокойное, то здесь даже и думать нечего. Если что-то отравляющее попадет в емкость, то вместе с водой окажется в домах людей. Раньше это было подсудным делом, теперь всем по барабану. Да и сами посудите, какой состав этой воды, что попадает к нам? Там может быть все, что угодно. А, если вдруг, не дай Бог, какая инфекция? Что тогда? Нас просто тихо травят, — продолжает возмущенный селянин. — Приходится набирать питьевую воду в родниках. Ближайший располагается в двух километрах от села. Готовим и стираем на жиже. Машинка стиральная прямо гудит, потому что давления нет. Нас таких бедолаг на Молодежной улице человек 10. За людей очень обидно, да и за себя. Мы долго терпели, все надеялись, но всему приходит конец. Районные власти знают о проблеме, но почему-то молчат. Все недовольны, а никто ничего делать не собирается. Это как с разрушающимся памятником героям войны у нас в селе. Что-то побелили, но это так, для показухи. У меня только два вопроса. Почему мы должны страдать из-за какого-то руководителя, я имею в виду Елену Маракаеву, которая не справляется со своими прямыми обязанностями? И, когда уже улицу Молодежную и Новую подключат к центральной водонапорной башне? Я к Маракаевой лично обращался несколько раз, но она утверждает, что все нормально, а воды нет только у меня одного. На личный сотовый она звонить не разрешает, а все сообщения в нашей местной группе остаются без ответа. Честно говоря, я не верю уже никому, вся надежда только на огласку в СМИ.

Корреспондент «Высоты 102» связался с Еленой Маракаевой с просьбой прокомментировать сложившуюся в селе Гусёлка ситуацию с водопроводом, на что глава Гуселского сельского поселения категорично ответила: «Без комментариев».

Видео: читатели информагентства