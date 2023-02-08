Под Волгоградом после публикации ИА «Высота 102» нашли деньги на ремонт памятника героям ВОВ





В Камышинском районе Волгоградской области до конца 2023 года обещают привести в порядок памятник героям Великой Отечественной войны в селе Гусёлка, о плачевном состоянии которого накануне сообщала редакция ИА «Высота 102». Информацией об этом поделилась администрация Камышинского района.





Напомним, о том, что мемориал на территории села оказался забыт местными чиновниками, рассказали информагентству местные жители. Сельчане на видео зафиксировали повреждения на памятнике, а также общую запущенность территории с вымахавшими выше человеческого роста кустами. Как отметили читатели ИА «Высота 102», даже 2 февраля, когда вся страна отмечала юбилей Сталинградской победы, к памятнику в Гусёлке не возложили ни единого венка.

В телефонном разговоре с корреспондентами глава сельского поселения Елена Маркаева объяснила состояние памятника отсутствием финансирования. Торжественные мероприятия, по ее словам, 2 февраля не состоялись по причине морозов.

Впрочем, уже на следующий день деньги на ремонт памятника, как выяснилось, нашлись.

– В Камышинском муниципальном районе всегда уделялось большое внимание сбережению исторической памяти, сохранению и восстановлению памятников, увековечивающих подвиги защитников, которые отдавали жизнь за свободу нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Сельские поселения района принимают участие в федеральных и региональных программах, предполагающих реконструкцию, капитальный ремонт, благоустройство объектов культурного и исторического наследия. На данный момент принято решение о выделении из регионального бюджета и дополнительных источников финансовых средств, необходимых для ремонта памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Гусёлка и для благоустройства прилегающей к нему территории. Администрация Гуселского сельского поселения планирует завершить эти работы в течение 2023 года, – говорится в сообщении, появившемся на сайте администрации вечером 7 февраля.

Редакция ИА «Высота 102» будет следить за ситуацией. Результат работы мы обязательно опубликуем на нашем сайте.