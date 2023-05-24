Суд оштрафовал 20-летнего волгоградца на 100 тысяч за гей-пропаганду

Расследования 24.05.2023 19:20
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24.05.2023 19:20
Волгоградец привлечен к ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 20-летний житель Советского района разместил в интернете материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения.
- В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Суд, рассмотрев представленные материалы, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, - пояснили в региональном главке.
Напомним, 5 декабря 2022 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 479 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». В Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) включены статьи 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола», 6.21.1. «Пропаганда педофилии», 6.21.2. «Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол».
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