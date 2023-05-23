За неделю в Волгоградской области еще 7 человек заразились корью

Очередной циклический подъем заболеваемости корью отмечается в РФ, в том числе – в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональное управление РПН, так, с конца 2022 года в регионе зарегистрировано уже 19 случаев кори. Все заболевшие не были привиты от этого заболевания. Среди заболевших – как дети, так и взрослые.

При этом по данным на 17 мая сообщалось о 12 заболевших в Волгоградской области. Таким образом, за неделю в регионе еще 7 человек заразились корью.

Корь является очень заразным вирусным заболеванием с воздушно-капельным механизмом передачи инфекции, напомнили в Роспотребнадзоре. Заболевание может сопровождаться грозными осложнениями: энцефалиты, пневмонии, слепота, рассеянный склероз, корь у беременных может привести к потере плода, может приводить к летальным исходам.

Напомним, в Волгоградской области в настоящее время проводится подчищающая иммунизация среди лиц, которые в свое время не получили прививки от кори.