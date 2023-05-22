Общество

В Сурском сквере в центре Волгограда заложили фонтан и уже строят дорожки

Общество 22.05.2023 18:34
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22.05.2023 18:34


В центре Волгограда продолжаются работы по реконструкции Сурского сквера в Центральном районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, за высоким забором стройплощадки уже заметны первые изменения. 


По центру сквера подрядчик уже подвел коммуникации к «коробке» будущего плоскостного фонтана. 


Рабочие продолжают укладывать щебеночно-песчаное основание для пешеходных дорожек. На объект завезено геотекстильное полотно, которое станет подложкой под тротуары, что обеспечит дополнительную защиту от просадок и трещин, создавая своеобразный «щит» от влаги и сорняков.


Продолжается монтаж коммуникаций. Проложена ливневка, а следующим шагом станет установка поливочного водопровода. К слову, в конец апреля подрядная организация высадила первую партию зеленых насаждений, среди которых около 70 крупномеров, таких как липа, катальпа, клен, тополь Болле, рябина и другие. 


Дополнительно к существующим деревьям и кустарникам в Сурском сквере планируют высадить больше 300 растений.


Рабочие продолжают устанавливать бордюры по всему периметру объекта. Сейчас уложено уже 800 квадратных метров основания и 250 метров бордюрного камня. Вместе с бетонными бордюрами свое законное место займут и гранитные элементы, которые здесь были первоначально. 


Следующим этапом после укладки основания станет мощение плитки. Подрядчик обещает, что она будет разных видов, а отдельная дорожка приведет к центральной части сквера, где как раз появится фонтан с вечерней подсветкой. 


Рядом с фонтаном установят тематическую скульптурную композицию, посвященную строителям города на Волге. Вдоль тротуаров появятся линии освещения, парковая мебель и навесы, способные спасти от жаркого волгоградского солнца. 


Особое внимание при реконструкции сквера уделят маленьким посетителям. Так, помимо существующей игровой зоны для воспитанников расположенного рядом детсада, рабочие смонтируют дополнительно качели, установят песочницу и маленькие тракторы, в соответствии с выбранной «строительной» тематикой. 


Напомним, что реновация Сурского сквера стартовала в феврале 2023 года. Каким в итоге станет общественная территория — в отдельном материале «Высоты 102». Пространство вдоль улицы Мира обновляется благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ. Работы по благоустройству проводит ООО «Волгаинвестстрой». С компанией заключен контракт на сумму 57,2 миллиона рублей. 





Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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