В Сурском сквере в центре Волгограда заложили фонтан и уже строят дорожки

В центре Волгограда продолжаются работы по реконструкции Сурского сквера в Центральном районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, за высоким забором стройплощадки уже заметны первые изменения.





По центру сквера подрядчик уже подвел коммуникации к «коробке» будущего плоскостного фонтана.





Рабочие продолжают укладывать щебеночно-песчаное основание для пешеходных дорожек. На объект завезено геотекстильное полотно, которое станет подложкой под тротуары, что обеспечит дополнительную защиту от просадок и трещин, создавая своеобразный «щит» от влаги и сорняков.





Продолжается монтаж коммуникаций. Проложена ливневка, а следующим шагом станет установка поливочного водопровода. К слову, в конец апреля подрядная организация высадила первую партию зеленых насаждений, среди которых около 70 крупномеров, таких как липа, катальпа, клен, тополь Болле, рябина и другие.





Дополнительно к существующим деревьям и кустарникам в Сурском сквере планируют высадить больше 300 растений.





Рабочие продолжают устанавливать бордюры по всему периметру объекта. Сейчас уложено уже 800 квадратных метров основания и 250 метров бордюрного камня. Вместе с бетонными бордюрами свое законное место займут и гранитные элементы, которые здесь были первоначально.





Следующим этапом после укладки основания станет мощение плитки. Подрядчик обещает, что она будет разных видов, а отдельная дорожка приведет к центральной части сквера, где как раз появится фонтан с вечерней подсветкой.





Рядом с фонтаном установят тематическую скульптурную композицию, посвященную строителям города на Волге. Вдоль тротуаров появятся линии освещения, парковая мебель и навесы, способные спасти от жаркого волгоградского солнца.





Особое внимание при реконструкции сквера уделят маленьким посетителям. Так, помимо существующей игровой зоны для воспитанников расположенного рядом детсада, рабочие смонтируют дополнительно качели, установят песочницу и маленькие тракторы, в соответствии с выбранной «строительной» тематикой.





Напомним, что реновация Сурского сквера стартовала в феврале 2023 года. Каким в итоге станет общественная территория — в отдельном материале «Высоты 102». Пространство вдоль улицы Мира обновляется благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ. Работы по благоустройству проводит ООО «Волгаинвестстрой». С компанией заключен контракт на сумму 57,2 миллиона рублей.

















Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также:

Сурский сквер в центре Волгограда лишился асфальта и кустов

