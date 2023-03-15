Общество

Сурский сквер в центре Волгограда лишился асфальта и кустов

Общество 15.03.2023 15:30
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15.03.2023 15:30

В Сурском сквере Волгограда завершились работы по демонтажу старого асфальтового покрытия. По информации ИА «Высота 102», одновременно с этим на территории силами подрядной компании была снесена старая сухая растительность. 

Напомним, что работы по реконструкции сквера, расположенного в центре Волгограда на пересечении улиц Мира и Краснознаменской, стартовали в начале февраля. За месяц рабочими было демонтировано более 4000 квадратных метров старого покрытия. Как сообщили информагентству в мэрии сегодня, 15 марта, в ближайшее время подрядчик приступит к вертикальной планировке. 


– На следующем этапе подрядной организации предстоит замостить тротуарное покрытие, смонтировать линии наружного освещения и поливочного водопровода – современная система орошения позволит обеспечить своевременный и должный уход как за существующими, так и за новыми деревьями и кустарниками, – сообщают в мэрии.

К слову, ранее авторы проекта благоустройства уверяли волгоградцев в том, что по возможности деревья, произраставшие в сквере, будут сохранены. Новые, по их словам, будут в высоту не менее шести метров. Это обеспечит достаточное количество тени на данной территории. 

По итогу благоустройства в центре Сурского сквера установят скульптурную композицию, посвященную строителям. Также по периметру будут установлены мини-копии знаковых архитектурных сооружений города-героя. 

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